США вдвое увеличат количество своих солдат в Польше

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:33:11+03:00

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Власти Соединенных Штатов планируют в два раза увеличить количество своих военнослужащих на территории Польши: вместо одной тысячи солдат американцы в скором времени перебросят в стране две тысячи. Об этом во вторник пишет польское издание Gazeta Prawna.

Отмечается, что некоторые армейские корпуса будут передислоцированы из Германии. По данным газеты, в ближайшее время Польша может купить у Штатов военные вертолеты моделей Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper. Вашингтон также может предоставить европейскому государству более 30 американских истребителей F-16.

Кроме того, в конце июля этого года президент Польши Анджей Дуда планирует посетить США для встречи с американским лидером и обсуждения сотрудничество в военной и оборонной области. Предполагается, что в этот день страны также договорятся о том, что Варшаве передадут пять транспортных самолетов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп приказал вывести часть американских военнослужащих из Германии. Сейчас на территории страны находятся примерно 34,5 тысячи солдат США, а их количество хотят сократить до 25 тысяч. В Германии прокомментировали такое решение Штатов, заявив, что страна «высоко ценит сотрудничество с вооруженными силами Соединенных Штатов, которое развивается на протяжении несколько десятилетий».

ИСТОЧНИК KP.RU