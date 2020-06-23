Коронавирус нашли у экипажа второго российского судна в Южной Корее

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:58:12+03:00

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Заражение коронавирусной инфекцией нашли у экипажа российского судна в южнокорейском Пусане. Это рефрижератор "Айс Кристалл". Вирус подтвержден у одного моряка, всего на борту судна в настоящее время находится 21 человек. Об этом 23 июня, во вторник, сообщило местное агентство Рёнхап.

Сейчас судно с зараженным российским моряком пришвартовано рядом с другим морским судном из России "Айс стрим", прибывшего в Пусан из Владивостока, на котором незадолго до этого заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 16 человек. Отмечается, что оба корабля принадлежат одному и тому же владельцу.

У всех южнокорейских сотрудников порта, которые осуществляли ремонт данных кораблей, тест для диагностики заболевания показал отрицательный результат. В общей сложности на сегодняшний день в Пусане нашли 94 человек, которые тесно контактировали с инфицированными моряками российских рефрижераторов. Сейчас они находятся на самоизоляции и ожидают повторных тестов, которые планируют провести до конца завтрашнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU