Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор
Осужденный за шпионаж против Российской Федерации Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора. Уилан примет решение о том, писать ли прошение о помиловании, после вступления приговора в силу. Об этом 23 июня сообщила его адвокат Ольга Карлова в интервью ТАСС.
- Мы только что были у Пола в следственном изоляторе «Лефортово», там он принял окончательное решение не обжаловать вынесенные приговор и написал об это соответствующее заявление. Решение о том, будет ли Пол писать прошение о помиловании, мы с подзащитным примем уже после вступления приговора в законную силу, - рассказала правозащитник.
По словам адвоката, Уилан не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции и не доверяет правосудию в России.
Напомним, что 48-летнего американского шпиона арестовали еще два года назад, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика. Недавно суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуроры при этом настаивали на тому, чтобы бывшего пехотинца осудили на 18 лет за попытки разведать список личного состава одного из силовых подразделений РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU