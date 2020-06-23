2020-06-23T12:04:51+03:00
Общество

Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор

Он решит, писать ли прощение о помиловании, только после вступления приговора в силу
Ксения АНУФРИЕВА
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Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговорОсужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговорФото: REUTERS
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Осужденный за шпионаж против Российской Федерации Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора. Уилан примет решение о том, писать ли прошение о помиловании, после вступления приговора в силу. Об этом 23 июня сообщила его адвокат Ольга Карлова в интервью ТАСС.

- Мы только что были у Пола в следственном изоляторе «Лефортово», там он принял окончательное решение не обжаловать вынесенные приговор и написал об это соответствующее заявление. Решение о том, будет ли Пол писать прошение о помиловании, мы с подзащитным примем уже после вступления приговора в законную силу, - рассказала правозащитник.

По словам адвоката, Уилан не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции и не доверяет правосудию в России.

Напомним, что 48-летнего американского шпиона арестовали еще два года назад, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика. Недавно суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуроры при этом настаивали на тому, чтобы бывшего пехотинца осудили на 18 лет за попытки разведать список личного состава одного из силовых подразделений РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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