2020-06-23T11:54:14+03:00
Общество

Умер вице-президент федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло

Экс-сенатор скончался во вторник, 23 июня
Елена АКИМОВА
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Евгений Георгиевич Тарло Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарло,_Евгений_ГеоргиевичЕвгений Георгиевич Тарло Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарло,_Евгений_Георгиевич
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Умер вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Георгиевич Тарло. Он ушел из жизни во вторник, 23 июня.

Печальную новость ИА «НСН» рассказали в Совете Федерации.

На момент смерти политику было 62 года. Он представлял в Совете Федерации интересы Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.

После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство», - говорят коллеги Тарло.

Евгений Тарло родился Новосибирске. Получил юридическое образование, имеет степень доктора юридических наук, автор ряда книг по адвокатуре и праву.

Евгений Тарло несколько раз бывал в гостях у радио "Комсомольская правда". Послушать эфиры с его участием можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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