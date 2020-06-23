Умер вице-президент федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло
Умер вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Георгиевич Тарло. Он ушел из жизни во вторник, 23 июня.
Печальную новость ИА «НСН» рассказали в Совете Федерации.
На момент смерти политику было 62 года. Он представлял в Совете Федерации интересы Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство», - говорят коллеги Тарло.
Евгений Тарло родился Новосибирске. Получил юридическое образование, имеет степень доктора юридических наук, автор ряда книг по адвокатуре и праву.
Евгений Тарло несколько раз бывал в гостях у радио "Комсомольская правда". Послушать эфиры с его участием можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU