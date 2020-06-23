2020-06-23T12:18:58+03:00
Общество

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпиаде

Он отметил, что спортсмены уже возвращаются к привычному режиму тренировок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Станислав Поздняков возглавил Олимпийский комитет России. ФОТО: Александр Щербак/ТАССтанислав Поздняков возглавил Олимпийский комитет России. ФОТО: Александр Щербак/ТАС
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После карантина плавно входить в режим тренировок начинают не только все засидевшиеся дома россияне, но, в первую очередь, профессиональные спортсмены. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков рассказал, что подготовка к следующим Играм уже ведется.

«Стройная программа подготовки к Олимпийским играм нарушилась, когда мы вместе со всем мировым сообществом погрузились в пандемию. Но сразу же с того момента, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о вынужденном переносе Игр на один год, мы начали работать над тем, как нам правильно и с наименьшими потерями выходить из создавшейся ситуации», - цитирует Позднякова «Российская газета».

Президент ОКР добавил, что у каждого вида спорта своя специфика, а значит выстраивать тренировки после карантина все федерации будут по-разному. К примеру, художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание первыми отправились на сборы. Для них длительный перерыв может привести к более длительному восстановлению формы. Также на закрытых базах уже начали заниматься представители фигурного катания, плавания, гребного спорта.

«Во многих регионах ситуация улучшается, появляется возможность тренироваться самостоятельно на открытых площадках. Это помогает и физическую форму восстанавливать, и нормальный образ жизни вести, общаясь со своими семьями», - подчеркнул Поздняков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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