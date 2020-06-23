Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет и 2 месяца тюрьмы
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы по делу о коррупции после освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор вынес районный суд Бишкека во вторник, 23 июня, сообщил ТАСС сообщил адвокат осужденного политика Сергей Слесарев.
- Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией всех государственных наград и имущества, - зачитал свое решение судья.
Как сообщал сайт kp.ru, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался властям в конце прошлого года. Силовики несколько раз пытались взять резиденцию политика штурмом, но сразу задержать его не удалось: в результате той операции пострадали не менее 80 человек. Сам экс-президент своей причастности к вменяемым ему преступлениям не признавал и называл дело «политически мотивированным».
ИСТОЧНИК KP.RU