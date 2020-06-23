2020-06-23T12:29:50+03:00
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз в 2020 году

Издание опубликовало рейтинг, основываясь на данных мониторинга Министерства образования
Ксения АНУФРИЕВА
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Forbes назвал лучший российский вуз в 2020 годуForbes назвал лучший российский вуз в 2020 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Журнал Forbes во вторник опубликовал новый рейтинг лучших российских высших учебных заведений в 2020 году. Авторы списка заявили, что рейтинг как и в прошлые годы строился на данных мониторинга Министерства образования, однако произошли некоторые изменения в методологии подсчета.

Первое место в топе лучших вузов страны заняла Высшую школа экономики (ВШЭ), которая из 100 максимально возможных баллов набрала 68,07. В 2019 году данное учреждение находилось только на восьмой строчке рейтинга, но в текущем году журнал учитывал новыи параметр - «Качество преподавателеи ».

Лидером в том году был Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в текущем рейтинг он опустился на 16 место.

На втором месте в топе 2020 году оказался МГУ с 64,55 балла. Третье место, как и в прошлом году, занял Московский физико-технический институт с 53,04 балла.

Четвертое место в списке присвоили Уральскому федеральному университету имени первого президента России Б. Н. Ельцина с 50,48 балла, пятое - Национальному исследовательскому ядерный университет «МИФИ» с 47,77 балла.

В первую десятку топа также вошли Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российская экономическая школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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