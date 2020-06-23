Сергей Лавров прокомментировал санкции США против России
Сегодня, 23 июня, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая. В ходе совещания политик оценил последние санкции Соединенных Штатов против России.
- Наши американские коллеги уже уходят от дипломатии как метода ведения дел на международной арене. Либо это очень специфическая дипломатия, которая состоит из примитивных, простеньких ходов - звучит требование, если после этого не объявляют о капитуляции, то переходят к угрозам, - отметил глава ведомства, подчеркнув, что следующим этапов в данной цепочке событий как раз являются санкции.
Сергей Лавров также сказал, что администрация Дональда Трампа уже давно обогнала администрацию бывшего президента США Барака Обамы по количеству решений о санкциях против России. «Мы уже привыкшие», - отметил министр.
Лавров проводит видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU