Сергей Лавров прокомментировал санкции США против России

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:56:30+03:00

Глава МИД заявил, что государство уже привыкло к санкциям с американской стороны

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Сегодня, 23 июня, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая. В ходе совещания политик оценил последние санкции Соединенных Штатов против России.

- Наши американские коллеги уже уходят от дипломатии как метода ведения дел на международной арене. Либо это очень специфическая дипломатия, которая состоит из примитивных, простеньких ходов - звучит требование, если после этого не объявляют о капитуляции, то переходят к угрозам, - отметил глава ведомства, подчеркнув, что следующим этапов в данной цепочке событий как раз являются санкции.

Сергей Лавров также сказал, что администрация Дональда Трампа уже давно обогнала администрацию бывшего президента США Барака Обамы по количеству решений о санкциях против России. «Мы уже привыкшие», - отметил министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786529" frameborder="0"></iframe> Лавров проводит видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU