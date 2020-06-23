2020-06-23T13:39:37+03:00
Умные вещи

Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым мощным в мире

Техника оказалась почти в три раза быстрее своего ближайшего конкурента
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Назван самый мощный суперкомпьютер в миреНазван самый мощный суперкомпьютер в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японский компьютер «Фугаку» возглавил рейтинг самых мощных и быстродействующих суперкомпьютеров в мире. Разработка заняла первое место в списке «Топ-500».

Помимо этого эксперты сочли суперкомпьютер «Фугаку» лучшим ее в трех категориях: при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Отметим, что «Фугаку» был создан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN. Мощность этой машины не имеет равных. Компьютер способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость американского суперкомпьютера Summit, который занял второе место. При этом следует отметить, что для выполнения перечисленных задач японский суперкомпьютер даже не работает в полную мощность, передают «Известия».

Замыкает тройку лидеров еще один американский компьютер. А четвертое и пятое места рейтингов эксперты отдали китайским машинам, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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