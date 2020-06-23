В Кремле рассказали, кто посетит парад Победы в Москве

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:43:58+03:00

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На парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который в этом году состоится в Москве 24 июня, прибудут главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Об этом во вторник, 23 июня, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия, - сообщил официальный представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Он добавил, что торжественное мероприятие также посетят председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, руководитель ЕЭК Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они хотели бы, подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам", - добавил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, среди неприглашенных на шествие в российской столице лидеров оказался президент Украина Владимир Зеленский. Сенатор Алексей Пушков объяснил, что у Кремля не было «ни одного основания» приглашать украинского главу. Более того: сенатор уверен, что, даже если бы Владимира Зеленского пригласили бы на парад, он бы «на 100% отказался».

ИСТОЧНИК KP.RU