2020-06-23T14:04:33+03:00
В мире

Трамп разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандалов

За подобные нарушения в США теперь могут посадить на срок до 10 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандаловТрамп разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандаловФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп разрешил федеральному правительство проводить аресты любого, кто занимается вандализмом или уничтожает любой памятник, статую или другую подобную федеральную собственность на территории Соединенных Штатов с лишением свободы на срок до 10 лет. Советующее заявление президента страны сделал на своей странице в Twitter.

- Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто вандализирует или уничтожает памятники, статуи или иную подобную федеральную собственность в государстве с лишением свободы на срок до десяти лет, в соответствии с Законом о сохранении памятников ветерану или другими такими законами, которые могут иметь отношение к делу, - написал глава Штатов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня протестующие пытались снести монумент седьмому американскому президенту Эндрю Джексону на площади Лафайетт в центре в Вашингтоне округа Колумбия. Полиция попыталась вытеснить демонстрантов, но они устроили очередные беспорядки.

- Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону в парке Лафайет, а также за внешнее повреждение Церкви Святого Иоанна через дорогу. Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!, – предостерег Трамп в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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