2020-06-23T14:25:45+03:00
Экономика

Мишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемии

Из-за ограничений правительство установило особенности регулирования трудовых отношений в 2020 году
Ксения АНУФРИЕВА
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Мишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемииМишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава российской правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить своевременную выплату заработных плат работникам даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Из-за введенных на территории страны ограничений, кабинет министров установил особенности правового регулирования трудовых отношений в текущем году, напомнил премьер-министр в ходе очередного заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии.

- Я подписал закон, которые дает гражданам дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать поставленные задачи. Обращаю внимание, что прежде всего должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законами страны, - заявил председатель правительства 23 июня.

Мишустин отметил, что для работающих на Крайнем Севере россиян сохраняется возможность реализовать в следующем году свое право на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это правило будет действовать при условии, если сотрудник не смог воспользоваться им из-за введения карантинных мер.

Подписанным Мишустиным документов также установлены ситуации, при которых сотрудники могут не возвращать работодателю уже полученные в 2020 году, но не использованные из-за пандемии компенсационные выплаты.

Ранее Росстат опубликовал статистику: по его подсчетам с января по апрель рост зарплат у россиян составил 4%.Эксперт объяснил, почему в нерабочем апреле выросли зарплаты.

Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату заработной платы, несмотря на пандемию коронавируса.Также премьер уточнил, что из-за ограничений, вызванных COVID-19, правительство установило особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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