Эксперты: летом страну захлестнет свадебный бум

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:19:30+03:00

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Эксперты прогнозируют, что летом Россию захлестнет настоящий свадебный бум. На время пандемии многие церемонии были отменены, теперь же, со вводом послаблений, молодожены начнут наверстывать упущенное.

По данным Росстата за первый квартал, в России зарегистрировали отношения 156 тысяч пар, годом ранее этот показатель был 127 тыс.

Стоит отметить, что вместе со стремлением создать семью, возросло стремление поскорее стать свободным: число разводов тоже стремительно увеличивается. За указанный период текущего года было расторгнуто 142 тысячи браков, годом ранее – 102.

- Достаточно сложно организовать свадьбу и развод в дистанционном режиме. Сейчас мы видим, что называется, отложенный спрос на оба мероприятия, - комментирует NEWS.ru Владимир Мукомель, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

Многие из тех, кто уже в браке, не смогли пережить самоизоляцию. Они пополняют статистику по разводам. Пик придется на середину лета и начало осени.

- Люди, пожив вместе непрерывно, 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли. Может произойти всплеск разводов, - заключает социальный психолог Алексей Рощин.

ИСТОЧНИК KP.RU