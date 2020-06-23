Египет планирует отменить плату за получение визы

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже с 1 июля этого года Египет будет готов принимать иностранных путешественников после снятия ограничений на въезд из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом рост заболеваемость на территории страны все еще не остановлен: вчера в Египте медики выявили 1475 новых случаев заражения, а общее число инфицированных превысило 55 тысяч, более двух тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом умерли.

Несмотря на это власти государства все-таки решили открыть курорты Красного моря для туристов, а чтобы гости из других государства приезжали к ним, решили до конца октября этого года не взимать плату за визы. До этого плата за получение визы в Египет стоило 25 американских долларов, сообщает издание The Sun.

В стране уже открылись более 260 отелей, которые получили сертификат гигиенической безопасности, подтверждающий соблюдение противоэпидемиологических мер безопасности. Египетские гостиницы смогут работать с загрузкой в 50%, в них обязательно должен быть медицинский работник.

Отдыхать на курортах туристы смогут, а вот устраивать вечеринка, свадьбы и иные массовые развлекательные мероприятия пока что запрещено. Также в общественных местах придется соблюдать социальную дистанцию.

Открылся для иностранных гостей и Кипр, но в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию государства, Россия не вошла. РФ, по данным кипрского правительства в группе стран высокого риска, вместе с Великобританией, США, Швецией, Украиной, Белоруссией, Грузией и Казахстаном, однако в июле эта ситуация может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU