2020-06-23T14:33:42+03:00
Политика

Около 70% россиян поддержат поправки в Конституцию

Подавляющее большинство жителей страны готовы выразить свою волю, свидетельствует новый опрос ВЦИОМ
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты нового опроса, посвященного предстоящему 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию. По данным на 22 июня, 71% россиян планируют принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны. Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%.

Обратим внимание, что заранее проголосовать предпочли почти четверть россиян — 24%. Основная доля наших соотечественников будут голосовать 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%).

На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, за внесение поправок проголосуют 67-71%, против — 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ведомости» выпустили первый печатный выпуск после пандемии
В Чебоксарах открылся Региональный центр по хоккею
Около 70% россиян поддержат поправки в Конституцию
Египет планирует отменить плату за получение визы
Эксперты: летом страну захлестнет свадебный бум
Мишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемии
Причиной аномальной жары в Москве оказалось летнее солнцестояние
Трамп разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандалов
Китайский эксперт рассказал, может ли коронавирус передаваться через пищу
В Кремле рассказали, кто посетит парад Победы в Москве
Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым мощным в мире
Песков: амнистия к 75-летию Победы не обсуждается
Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Сергей Лавров прокомментировал санкции США против России
Вторую группу добровольцев вакцинировали от коронавируса в госпитале Бурденко
Forbes назвал лучший российский вуз в 2020 году
Романы Харламова и бумеранг для Асмус: продюсер объяснила причины развода звездной пары
Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет и 2 месяца тюрьмы
Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпиаде
Умер вице-президент федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло
Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор
Коронавирус нашли у экипажа второго российского судна в Южной Корее
США вдвое увеличат количество своих солдат в Польше
На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией
Модернизация продолжится, несмотря на кризис
Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии
В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня