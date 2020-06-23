Около 70% россиян поддержат поправки в Конституцию

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:33:42+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты нового опроса, посвященного предстоящему 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию. По данным на 22 июня, 71% россиян планируют принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны. Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%.

Обратим внимание, что заранее проголосовать предпочли почти четверть россиян — 24%. Основная доля наших соотечественников будут голосовать 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%).

На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, за внесение поправок проголосуют 67-71%, против — 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень.