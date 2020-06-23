В Чебоксарах открылся Региональный центр по хоккею

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:38:23+03:00

Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские хоккейные команды

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Ленточку на торжественном открытии регионального центра при Чувашском кадетском корпусе перерезал лично врио главы Чувашии Олег Николаев. В своем обращении к собравшемся он отметил, что чувашские тренеры воспитывают целые поколения хоккеистов, фигуристов и следж-хоккеистов. А благодаря новой площадке хоккей с шайбой для людей с ограниченными возможностями станет более доступным.

Во время беседы с главой региона хоккеисты рассказали о себе: некоторые из них уже добились спортивных высот, другие движутся к поставленным целям. Спасибо тренерам школы чувашского хоккея, которые упорно оттачивают мастерства своих подопечных.

«Открытие хоккейного центра – большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне», — обозначил Олег Николаев.

Поскольку центр открылся накануне 100-летия Чувашской автономии, руководитель региона пожелал всем «смело идти вперед и не бояться трудностей». «Дорогу осилит идущий, вместе мы всегда сильнее», — резюмировал он.