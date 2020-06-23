«Ведомости» выпустили первый печатный выпуск после пандемии

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:01:56+03:00

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Сегодня, 23 июня, российская деловая газета «Ведомости» возобновила выпуск печатной версии своего издания. Выпуск бумажной газеты были приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране и введенных на ее фоне ограничений.

- Мы продолжаем двигаться запланированным курсом. С завтрашнего дня мы возобновляем бумажный выпуск газеты, - сообщил вчера владелец компании, предприниматель Иван Еремин.

За время эпидемии в руководстве «Ведомостей» произошли некоторые весьма значительные изменения. Теперь акциями газеты владеет АО «Саппорт» в лице его учредителя Ивана Еремина, который также является владельцем и генеральным директором холдинга «ФедералПресс».

Андрей Шмаров остался на посту главного редактора издания, а генеральным директором компании назначили Михаил Нелюбина. Кадровые перестановки и сложная эпидемиологическая ситуация не помещали газете одной из первых на территории страны вернуться к возобновлению привычного и традиционного выпуска бумажной версии «Ведомостей».

ИСТОЧНИК KP.RU