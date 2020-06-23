Каких мест стоит бояться в бассейнах и фитнес-центрах, рассказал иммунолог
Москва продолжает стремительно возвращаться к нормальной жизни. Уже с 23 июня в столице открываются фитнес-центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Однако опасность заразиться все еще остается, и определенные правила соблюдать надо. Известный врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как нужно вести себя в фитнес-клубе, чтобы не заразиться.
По его словам, наибольшую опасность представляют маленькие закрытые помещения, в которых может находиться большое количество людей.
- Сам по себе бассейн, когда вы там плаваете на отдельной дорожке, опасности не представляет. А вот столкнуться с кем-то в раздевалке было бы нежелательно, вы же не будете плавать в масках и ваш сосед тоже, - объяснил Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что фитнес-центрам следует сделать специальную разметку, чтобы посетители не приближались друг к другу.
- На ресепшен сотрудники обязательно должны быть в масках и перчатках. Дезинфицирующие средства должны быть в моментальной доступности, - добавил врач.
Напомним, помимо фитнес-центров с 23 июня в Москве также открываются бани, сауны, спа-центры, солярии и массажные кабинеты. Им также предписано выполнять санитарные нормы, установленные Роспотребнадзором.
Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»