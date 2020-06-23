Чиновники начнут сообщать в Росреестр об аварийном жилье

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:28:39+03:00

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Региональных и муниципальных чиновников обяжут сообщать в Росреестр об аварийном жилье и жилье, которое подлежит сносу. Ведомство должно будет отражать эти сведения в общедоступных ресурсах, например, в выписке из Единого госреестра недвижимости.

В Госдуме уверены, что подобная открытость позволит людям вместе с выпиской получать сведения о состоянии недвижимости. Сегодня узнать об этом довольно сложно, у чиновников нет обязанности сообщать о данном статусе в Росреестр.

В Минстрое отметили, что поддержали инициативу.

- Сейчас гражданам проблемно получить сведения от органов местного самоуправления. Сведения о признании домов аварийными публикуются не всегда своевременно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что инициатива нужная и своевременная. Зачастую продавцы умалчивают сведения об аварийном жилье.

- Человек должен знать, что он покупает, все-таки это очень серьезное вложение немаленьких средств, - пояснила Хованская.

ИСТОЧНИК KP.RU