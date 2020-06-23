Девушка по свадебному фото диагностировала у себя рак

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

После веселой свадьбы жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит принялась рассматривать фото самого счастливого дня в своей жизни. Но неожиданно девушка заметила, что на снимке, где она весело танцует с гостями подняв вверх руки, отчетливо видна припухлость в области правой груди.

Незамедлительно Мадлен отправилась к онкологу, который подтвердил страшные опасения. Ей диагностировали «злокачественную опухоль» молочной железы.

Интересно, что она уже обращалась к врачу несколько лет назад с подобной жалобой, но диагностика не подтвердила наличие рака.

Мадлен отмечает, что ей сложно представить другое развитие событий. Благодаря своей свадьбе, снимкам, а главное фотографу, который их сделал, она вовремя начала лечение.

Фото, по которому она определила болезнь

Сейчас жительница Новой Зеландии завершает курс химиотерапии. Ее выздоровление проходит медленно, но достаточно успешно. Мадлен надеется, что совсем скоро сможет вернуться к нормальной жизни.

Девушка призывает всех женщин внимательнее относиться к своему здоровью, потому что рак может по-разному проявляться. На это влияет возраст, генетика и образ жизни.

Ее опыт показал, что маммограмма и ультразвук не дают полной картины, ее покажет только МРТ. Опухоль может быть вполне подвижной. И если есть хоть малейшее сомнение, то непременно нужно сделать биопсию.

Лечение Мадлен Кирке-Смит проходила в Институте рака Хантсмана. Она благодарна всем врачам, которые оказали ей должный уход и заботу, а также своим близким, без поддержки которых она бы не справилась.

«Я была окружена любовью и добротой. Я здесь не для того, чтобы продолжать в том же духе... вместо добрых слов, пожалуйста, поделитесь этой информацией с женщинами, которых вы любите», - обратилась она к своим подписчицам в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU