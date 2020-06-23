2020-06-23T15:40:10+03:00
Политика

Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в Крыму

Украина заявила, что Россия в одностороннем порядке денонсировала договор по Черноморской базе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в КрымуКиев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев считает, что Москва по-прежнему должна выплачивать по 100 миллионов долларов ежегодно за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было до вхождения полуострова в состав РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар

В интервью агентству «Укринформ» глава украинского МИД заявил, что Россия якобы денонсировала соглашения о базировании флота в Крыму в одностороннем порядке. «Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — сказал политик.

Кроме того, Боднар напомнил, что кроме международных исков Киева против Москвы также есть иски украинских государственных и частных компаний, и высказал мнение, что о необходимости российской стороны платить также по этим искам.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95 процентов жителей полуострова, а также Севастополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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