2020-06-23T15:59:49+03:00
Экономика

Простой экспозиций и выставочных площадок оценили в 620 млрд рублей

Полноценно вернуться к работе они смогут не ранее 2021 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
выставочные центры смогут вернуться к полноценной работе только в 2021 годувыставочные центры смогут вернуться к полноценной работе только в 2021 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Эксперты подсчитали, что выставочные центры и экспозиции столицы смогут вернуться к полноценной работе только к апрелю 2021 года. Причина в том, что сейчас во многих из них расположены временные госпитали для больных коронавирусом. Столь длительная заморозка основной работы сильно ударит не только по отрасли, но и по всем смежным предприятиям: кто принимает участие в выставках, готовит площадки, организует встречи и трансферы, занимается перевозкой экспозиций, предупреждают в Российском союзе выставок и ярмарок (РСВЯ).

- Площадки несут двойную нагрузку: приостановлена профильная деятельность, выставочные площади подверглись серьезному переоборудованию под госпитали. Международные выставки планируются за год-два, сейчас делать прогнозы невозможно, - говорится в обращении РСВЯ на имя мэра Москвы Сергей Собянина.

Представители бизнеса просят власти как можно скорее демонтировать медицинские учреждения.

Президент РСВЯ Сергей Воронков называет "Известиям" конкретные цифры: в среднем с 1 кв.м. площади участники выставок заключают контрактов на сумму в 1,6 млн рублей. Учитывая суммарную площадь всех московских выставочных центров, то простой до конца года может обойтись почти 620 млрд рублей.

- Из этой суммы участники могли бы заплатить налогов на сумму более 70 млрд рублей, - пояснил Воронков.

В настоящий момент госпитали действуют в павильонах парка «Сокольники», «Крокус Сити Холле», «Экспоцентре» на Красной Пресне, павильоне №75 на ВДНХ, ледовом дворце «Крылатское» и парке «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объемы продаж новых машин вернутся к показателям семилетней давности
Почему Москва успешнее других мегаполисов справляется с коронавирусом, объяснил вирусолог
НАТО высказалась за продление договора СНВ-3
В Госдуме объяснили, почему пока невозможно улучшить отношения Москвы и Киева
Как проходит вакцинация добровольцев рассказали в Сеченовском университете
Простой экспозиций и выставочных площадок оценили в 620 млрд рублей
Девушка по свадебному фото диагностировала у себя рак
Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в Крыму
Чиновники начнут сообщать в Росреестр об аварийном жилье
Коронавирус у Новака Джоковича: что известно о состоянии здоровья первой ракетки мира
Каких мест стоит бояться в бассейнах и фитнес-центрах, рассказал иммунолог
«Ведомости» выпустили первый печатный выпуск после пандемии
В Чебоксарах открылся Региональный центр по хоккею
Около 70% россиян поддержат поправки в Конституцию
Египет планирует отменить плату за получение визы
Эксперты: летом страну захлестнет свадебный бум
Мишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемии
Причиной аномальной жары в Москве оказалось летнее солнцестояние