Простой экспозиций и выставочных площадок оценили в 620 млрд рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:59:49+03:00

выставочные центры смогут вернуться к полноценной работе только в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полноценно вернуться к работе они смогут не ранее 2021 года

Изменить размер текста: A A

Эксперты подсчитали, что выставочные центры и экспозиции столицы смогут вернуться к полноценной работе только к апрелю 2021 года. Причина в том, что сейчас во многих из них расположены временные госпитали для больных коронавирусом. Столь длительная заморозка основной работы сильно ударит не только по отрасли, но и по всем смежным предприятиям: кто принимает участие в выставках, готовит площадки, организует встречи и трансферы, занимается перевозкой экспозиций, предупреждают в Российском союзе выставок и ярмарок (РСВЯ).

- Площадки несут двойную нагрузку: приостановлена профильная деятельность, выставочные площади подверглись серьезному переоборудованию под госпитали. Международные выставки планируются за год-два, сейчас делать прогнозы невозможно, - говорится в обращении РСВЯ на имя мэра Москвы Сергей Собянина.

Представители бизнеса просят власти как можно скорее демонтировать медицинские учреждения.

Президент РСВЯ Сергей Воронков называет "Известиям" конкретные цифры: в среднем с 1 кв.м. площади участники выставок заключают контрактов на сумму в 1,6 млн рублей. Учитывая суммарную площадь всех московских выставочных центров, то простой до конца года может обойтись почти 620 млрд рублей.

- Из этой суммы участники могли бы заплатить налогов на сумму более 70 млрд рублей, - пояснил Воронков.

В настоящий момент госпитали действуют в павильонах парка «Сокольники», «Крокус Сити Холле», «Экспоцентре» на Красной Пресне, павильоне №75 на ВДНХ, ледовом дворце «Крылатское» и парке «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU