В Госдуме объяснили, почему пока невозможно улучшить отношения Москвы и Киева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек объяснил, почему в ближайшей перспективе отношения России и Украины не смогут стать лучше. Все дело в зависимости украинской экономики от США.
- Официальный Киев, я бы сказал, скован цепью с политикой Вашингтона. Украина должна подразумевать американские интересы, не считаясь ни с потерями, ни с убытками. Даже если украинский президент захочет начать диалог с Россией, то ему напомнят кому и сколько он должен, а, точнее, должна страна, — сказал Руслан Бальбек «Известиям».
Депутат уверен, что исключение западной помощи снимет все разногласия. Но и обрушит экономику Украины.
- Получается, что миру показывают независимого украинского президента, сидящего в клетке, который озвучивает лишь тезисы, выгодные его кураторам, — заключил парламентарий.
Ранее в эфире телеканала «112 Украина» бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что у Киева нет шансов одолеть Москву в случае войны.
ИСТОЧНИК KP.RU