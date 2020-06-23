В Госдуме объяснили, почему пока невозможно улучшить отношения Москвы и Киева

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:07:33+03:00

В Госдуме объяснили, почему Киев и Москва пока не смогут наладить отношения Фото: REUTERS

В ближайшей перспектива это вряд ли произойдет

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек объяснил, почему в ближайшей перспективе отношения России и Украины не смогут стать лучше. Все дело в зависимости украинской экономики от США.

- Официальный Киев, я бы сказал, скован цепью с политикой Вашингтона. Украина должна подразумевать американские интересы, не считаясь ни с потерями, ни с убытками. Даже если украинский президент захочет начать диалог с Россией, то ему напомнят кому и сколько он должен, а, точнее, должна страна, — сказал Руслан Бальбек «Известиям».

Депутат уверен, что исключение западной помощи снимет все разногласия. Но и обрушит экономику Украины.

- Получается, что миру показывают независимого украинского президента, сидящего в клетке, который озвучивает лишь тезисы, выгодные его кураторам, — заключил парламентарий.

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что у Киева нет шансов одолеть Москву в случае войны.

ИСТОЧНИК KP.RU