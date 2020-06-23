2020-06-23T16:13:38+03:00
Политика

НАТО высказалась за продление договора СНВ-3

Организация назвала продление соглашение верным решением, даже если к нему не присоединится Китай
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НАТО высказалась за продление договора СНВ-3НАТО высказалась за продление договора СНВ-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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НАТО считает продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) правильным решением, даже если к соглашению не присоединится Китай. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Даже если Китай не присоединится к переговорам по договору, я считаю, что верным решением станет его продление», - сказал генсек НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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