НАТО высказалась за продление договора СНВ-3
Организация назвала продление соглашение верным решением, даже если к нему не присоединится Китай
НАТО высказалась за продление договора СНВ-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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НАТО считает продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) правильным решением, даже если к соглашению не присоединится Китай. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
«Даже если Китай не присоединится к переговорам по договору, я считаю, что верным решением станет его продление», - сказал генсек НАТО.
ИСТОЧНИК KP.RU