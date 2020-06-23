Почему Москва успешнее других мегаполисов справляется с коронавирусом, объяснил вирусолог

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:20:05+03:00

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Москва оказалась эффективнее других мегаполисов мира в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи The Boston Consulting Group (BCG). Вирусолог Виталий Зверев объяснил выводы ученых.

- Это все благодаря тому, что у нас есть целая система, я имею в виду наш Роспотребнадзор, который имеет огромный опыт борьбы с любыми инфекциями, в том числе и с респираторными. Это система институтов, которые очень быстро могут разработать диагностику и на вирусы, и на антитела, - рассказал Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что российские врачи успешно справились с пандемией и не дали ей выйти из-под контроля. По словам Зверева, ситуация с коронавирусом в России более менее стабилизировалась уже в середине апреля.

- И мне даже кажется, что можно было и чуть раньше выходить из карантина, то есть из режима самоизоляции, - добавил вирусолог.

Напомним, регионы России уже вовсю возвращаются к нормальному образу жизни. Так, с 23 июня в Москве открываются фитнес-центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. При этом, они должны четко выполнять все санитарные требования.

ИСТОЧНИК KP.RU