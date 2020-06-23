2020-06-23T16:52:33+03:00
Общество

Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием

Находящегося под домашним арестом бизнесмена прооперировали
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеваниемОснователь Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеваниемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный», страдает онкологическим заболеванием и был прооперирован. О том, что у бизнесмена обнаружили злокачественную опухоль бедра говорится в апелляционной жалобе защиты.

«Мой подзащитный страдает онкологическим заболеванием», - сообщил адвокат американского инвестора Тимофея Гриднева на заседании Первого апелляционного суда в обоснование смягчения его подзащитному меры пресечения, в ходе которого жалобу защиты отклонили, признав законным продление срока домашнего ареста до 13 августа.

Напомним, бизнесмен был задержан 15 февраля прошлого года по подозрению в хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Майкла Калви. Ранее судьи Судьей отклонили предложенные адвокатами залоги по 5 миллионов рублей и продлили срок домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"
Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием
Адвокат считает, что военные Украины могли сбить Boeing MH17 по ошибке
Объемы продаж новых машин вернутся к показателям семилетней давности
Почему Москва успешнее других мегаполисов справляется с коронавирусом, объяснил вирусолог
НАТО высказалась за продление договора СНВ-3
В Госдуме объяснили, почему пока невозможно улучшить отношения Москвы и Киева
Как проходит вакцинация добровольцев, рассказали в Сеченовском университете
Простой экспозиций и выставочных площадок оценили в 620 млрд рублей
Девушка по свадебному фото диагностировала у себя рак
Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в Крыму
Чиновники начнут сообщать в Росреестр об аварийном жилье
Коронавирус у Новака Джоковича: что известно о состоянии здоровья первой ракетки мира
Каких мест стоит бояться в бассейнах и фитнес-центрах, рассказал иммунолог
«Ведомости» выпустили первый печатный выпуск после пандемии
В Чебоксарах открылся Региональный центр по хоккею
Около 70% россиян поддержат поправки в Конституцию
Египет планирует отменить плату за получение визы
Эксперты: летом страну захлестнет свадебный бум
Мишустин потребовал обеспечить современную выплату зарплат на фоне пандемии
Причиной аномальной жары в Москве оказалось летнее солнцестояние