Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:00:53+03:00

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Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский рассказал, почему все больше женщин рожают первенца только после тридцати и как это сказывается на демографии стран. По его словам, это общемировая тенденция, в которой совершенно точно нет ничего плохого.

Сначала такая тенденция появилась в Европе, в Россию она пришла только в 90-х годах. Тогда самая высокая рождаемость была в группе женщин от 20 до 24 лет. Но уже в 2008 начались определенные подвижки. Первое место по уровню рождаемости перешло к группе женщин 25-29 лет. И сейчас это основная категория, однако уже идет смещение в сторону более старшего возраста - 30-34 года.

Говоря о том, почему женщины стали намного позже рожать, эксперт указал на кардинально изменившиеся условия жизни.

- Сейчас женщине не нужно рожать пять-шесть раз за свою жизнь и больше, как это было традиционно. И поэтому тогда приходилось начинать рожать раньше. Нужно было родить много раз, большинство родившихся умирало. Сейчас женщина рожает за свою жизнь два-три раза. И поэтому нет смысла никуда торопиться, - объяснил Вишневский в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако такая тенденция наблюдается далеко не во всех странах. Например, на Ближнем Востоке и в Средней Азии рождаемость по-прежнему на очень высоком уровне.

- Там ничего хорошего нет. Потому что там идет демографический взрыв. И это создает массу проблем и для этих стран, и для всего мира. Никакой необходимости в высокой рождаемости в Африке, например, нет, - добавил демограф.

ИСТОЧНИК KP.RU