2020-06-23T17:12:55+03:00
Общество

Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь

Российский лидер отметил ресурсы наших ведущих медцентров, вооруженных сил и волонтеров
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Никогда и никто не будет оставлен в беде. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем обращение к жителям страны, комментируя период коронавирусной инфекции, и отметил ресурсы наших ведущих медцентров, вооруженных сил и волонтеров.

"Никогда и никто не будет оставлен. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если понадобится, все соберем в кулак", - заявил российский лидер и добавил, что вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности

ИСТОЧНИК KP.RU

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