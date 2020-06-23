2020-06-23T17:13:51+03:00
Общество

RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»

Эпизод посвящен родному языку Боба Марли
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASSRT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASS
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В рамках проекта телеканала RT «Акцент Шоу», который посвящен английскому языку, вышел четвертый эпизод. Каждый отдельный выпуск рассказывает о странах и народах, которые говорят на английском, об особенностях их языка и культуры.

В новом выпуске шоу ведущий Алексей Ярошевский рассказывает о Ямайке. Он научит слушателей не только самим говорить на ямайском креольском языке патуа, но и понимать собеседников с острова регги, солнца и свободы.

«Сегодня мы говорим про ямайский английский… Ямайский английский на самом деле один из самых веселых и мелодичных диалектов английского», — уверяет Алексей Ярошевский.

Ведущий уверен, что освоить родной язык Боба Марли сможет любой желающий.

Напомним, ранее в своем шоу RT представил выпуск, посвященный самому популярному акценту английского языка – американскому.

Говори как Боб Марли! Акцент Шоу #4. Ямайский Английский и Патуа.В четвертом выпуске Акцент Шоу, ведущий Алексей Ярошевский предпримет невиданный для русского интернета эксперимент он научит вас говорить на ямайском креольском языке Патуа

ИСТОЧНИК KP.RU

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