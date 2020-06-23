"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:58:34+03:00

Российский лидер отметил, что тысячи людей каждый день сталкиваются с инфекцией

Изменить размер текста: A A

В своем обращение к россиянам президент России Владимир Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему остается опасным. Российский лидер попросил оставаться бдительными и отметил, что тысячи людей каждый день сталкиваются с инфекцией, а вакцина важна, но она не станет панацеей.

«Вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день сталкиваются с ним. Прошу оставаться внимательными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство средств профилактики», - заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что вакцина от коронавирусной инфекции «исключительно важна», но она не станет панацеей, поскольку «противостоять угрозе можно только за счет комплекса санитарно-профилактических мер»

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции разделила время на «до» и «после», однако несмотря на опасность инфекции, в стране не было растерянности.

Напомним, на прошлой неделе 18 июня начался первый этап изучения вакцины в Сеченовском университете. В нем приняли участие первые 18 добровольцев. Во вторник, 23 июня, опытная вакцина против COVID-19 была введена второй группе добровольцев в госпитале Бурденко. Как сообщило Минобороны России «серьезных негативных реакций» не отмечено.

ИСТОЧНИК KP.RU