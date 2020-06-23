2020-06-23T17:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19

"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен

Российский лидер отметил, что тысячи людей каждый день сталкиваются с инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В своем обращение к россиянам президент России Владимир Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему остается опасным. Российский лидер попросил оставаться бдительными и отметил, что тысячи людей каждый день сталкиваются с инфекцией, а вакцина важна, но она не станет панацеей.

«Вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день сталкиваются с ним. Прошу оставаться внимательными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство средств профилактики», - заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что вакцина от коронавирусной инфекции «исключительно важна», но она не станет панацеей, поскольку «противостоять угрозе можно только за счет комплекса санитарно-профилактических мер»

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции разделила время на «до» и «после», однако несмотря на опасность инфекции, в стране не было растерянности.

Напомним, на прошлой неделе 18 июня начался первый этап изучения вакцины в Сеченовском университете. В нем приняли участие первые 18 добровольцев. Во вторник, 23 июня, опытная вакцина против COVID-19 была введена второй группе добровольцев в госпитале Бурденко. Как сообщило Минобороны России «серьезных негативных реакций» не отмечено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"