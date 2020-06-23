Путин продлил выплаты для медработников до сентября

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:44:55+03:00

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Выплаты для медицинских работников продлят на июль и август, а специалисты получат повышенные отпускные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем обращение к жителям страны.

«Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября. И конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных», - заявил глава государства.

По словам российского лидера, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.

Путин отметил, что речь идёт о дополнительных выплатах «для работников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. По его словам, именно «они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции, и тем самым защитить тех людей, за которыми они ухаживают».

ИСТОЧНИК KP.RU