2020-06-23T17:44:55+03:00
Общество

Путин продлил выплаты для медработников до сентября

Только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин продлил выплаты для медработников до сентябряПутин продлил выплаты для медработников до сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Выплаты для медицинских работников продлят на июль и август, а специалисты получат повышенные отпускные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем обращение к жителям страны.

«Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября. И конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных», - заявил глава государства.

По словам российского лидера, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.

Путин отметил, что речь идёт о дополнительных выплатах «для работников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. По его словам, именно «они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции, и тем самым защитить тех людей, за которыми они ухаживают».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"