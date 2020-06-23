Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:05:05+03:00

В обращении президент также продлил выплаты для медработников до сентября

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В ходе своего обращения к гражданам страны президент России Владимир Путин предложил с 1 января будущего года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех россиян, которые зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

Средства от повышения НДФЛ, 60 миллиардов рублей ежегодно, будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. «Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», - заявил глава государства

Напомним, идея повышение подоходного налога упоминалась еще в 2018 году, когда члены правительства обсуждали повышение ставки НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Позже и. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов заявил, что кабмин не планирует повышать ставки.

Накануне об этом изменении в налоговом законодательстве снова стали говорить, но пресс-секретарь премьер-министра России Бориса Белякова сообщила, что на данный момент налог для богатых всерьез не осбуждается.

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ИСТОЧНИК KP.RU