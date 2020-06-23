Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Президент России Владимир Путин заявил о том, что сейчас, при выходе из эпидемии весь мир переходит в новую реальность. В этих условиях в вопросах безопасности и развития полагаться можно только на себя.
- Ведущие страны делают выбор в пользу технологий. Мы должны опираться на научный потенциал страны и учитывать это при стратегических планах, - сказал Путин в ходе своего обращения.
Ранее президент объявил о том, что выплаты медикам продлят на июль и август. По словам Путина, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.
В ходе своего обращения президент России также предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
ИСТОЧНИК KP.RU