Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:15:17+03:00

Путин сообщил, что статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет

Изменить размер текста: A A

С 1 июля 2020 года на территории всей страны появится режим самозанятых. Такое заявление в ходе своего обращения к гражданам страны президент России Владимир Путин и уточнил, что статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет.

«С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», - отметил глава государства

По оценке российского лидера, изменения коснутся около трех миллионов человек. При этом начинающие предприниматели получат и дополнительные налоговые льготы - налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), «чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога».

Напомним, в июне этого года самозанятым гражданам России начали возвращать налог на профессиональный доход, уплаченный ими в прошлом году. Таким образом власти решили поддержать россиян в условиях тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU