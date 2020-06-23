Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:46:55+03:00

Экс-помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал раскрыть в своей книге тайны Белого дома и его хозяина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал выход своей книги, где расскажет про работу Белого дома, сильных и слабых сторонах президента Дональда Трампа, а еще взаимоотношениях с Россией. Эксперты уверены, что публикация работы именно сейчас связана с «корыстными соображениями».

- Он хочет получить побольше денег. Ведь именно перед выборами к мемуарам огромный интерес. Когда выборы пройдут, то книга перестанет быть актуальной, - пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

У руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка есть еще одно объяснение – Болтон обижен на Трампа после своего увольнения и теперь «так или иначе добивается того, чтобы глава Белого дома не был переизбран».

- Болтона уволили, он обижен. И эти мемуары призваны его обелить, а Трампа покритиковать, - отмечает Батюк.

Он не сомневается, что администрации Трампа удастся привлечь Болтона к ответственности за данную публикацию. А вот автор мемуаров вряд ли добьется своей цели.

- Выход книги не ухудшит предвыборные позиции главы Белого дома, - заключил политолог.

Ранее Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

ИСТОЧНИК KP.RU