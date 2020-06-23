Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:43:15+03:00

Российский лидер заявил о бессрочном снижении налога на прибыль IT-компаний с 20% до 3%

Изменить размер текста: A A

В ходе своего обращения к гражданам страны президент России Владимир Путин предложил провести в IT-области налоговый маневр, который существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

По словам российского лидера, такой маневр позволит существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, что является «основной статьей расходов для высокотехнологичных компаний».

Так, глава государства заявил о бессрочном снижении налога на прибыль IT-компаний с 20 процентов до 3 процентов, а также предложил бессрочно понизить ставку для страховых взносов с 14 процентов до 7,6 процента.

«Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», - отметил российский президент.

Напомним, ранее о налоговых льготах для IT-компаний в стране сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина уточнил, что разработку комплексного плана поддержки высокотехнологичных компаний и включение этих мер в общенациональный план восстановления экономики ранее поручил глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786608" frameborder="0"></iframe> Путин о бессрочном снижении налога на прибыль IT-компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU