2020-06-23T17:51:39+03:00
Общество

Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин

Предложение глава государства озвучил в своем обращении к россиянам
Анастасия РЫШКОВА
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Владимир Путин предложил еще раз сделать выплаты семьям с детьмиВладимир Путин предложил еще раз сделать выплаты семьям с детьмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин в своем обращении 23 июня внес предложение еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Президент уточнил, что те, кто получал деньги в июне, автоматически получат их и в следующем месяце. Предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским.

«В июле россияне получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет», - сказал Владимир Путин.

Напомним, что правительство приняло решение выплатить всем семьям, в которых есть дети до 16 лет, по 10 тысяч рублей в мае этого года. С подобным предложением выступил глава государства, чтобы поддержать население во время пандемии коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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