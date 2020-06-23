Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:08:11+03:00

Президент призвал распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн

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Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.

- Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн, - сказал Путин в ходе своего обращения.

Он добавил, что политика ЦБ по снижению ключевой ставки является последовательной. Президент напомнил, что снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом.

- Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. А для граждан - более доступные займы на покупку нового жилья

Ранее президент принял решение продлить выплаты медицинским работникам на июль и август. По его словам, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU