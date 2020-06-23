Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:51:48+03:00

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Накануне старта голосования по поправкам в Конституцию РФ Минкульт Якутии запустил серию видеороликов, где известные в регионе актеры театра и кино зачитывают выдержки из Основного закона страны на двух языках – якутском и русском.

«Новая Конституция защитит великую историю России, закрепит независимость и неделимость наших территорий, позволит сохранить уникальную природу республики и страны, подтвердит статус России как многонационального союза равноправных народов, укрепит общие ценности, права и свободы каждого», – добавляют от себя актеры. В проекте приняли участие заслуженный артист РФ Анатолий Николаев, народный артист РС (Я) Иннокентий Дакаяров, заслуженная артистка РС (Я) Ильяна Павлова, актер Саха академического театра им. П.А. Ойунского, главный герой фильма «Снайпер саха» Дьулустан Семенов и другие уважаемые деятели культуры.

По словам министра культуры и духовного развития республики Юрия Куприянова, в роликах подчеркивается идея о многонациональности, единстве и равноправии народов России.

«К сожалению, до того, как президент России инициировал внесение поправок, мало кто из наших сограждан читал Конституцию полностью, - отметил министр. - Так что в каком-то смысле внесение поправок привлекло внимание широкой общественности к Конституции и стимулировало ее внимательное прочтение. Якутия – часть России, и, конечно же, Основной закон страны переведен на якутский язык. В Конституцию предложено внести важнейшие положения, гарантирующие и усиливающие права народов России, ее языкового, национального и культурного многообразия».