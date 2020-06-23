2020-06-23T18:22:01+03:00
Экономика

Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог

Путин отметил, что эпидемия поставила регионы страны в сложное экономическое положение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В своем обращение к жителям страны президент России Владимир Путин отметил, что эпидемия поставила регионы страны в сложное экономическое положение, и сообщил, что им направят еще 100 млрд рублей, а также 100 млрд на развитие дорог.

Глава государства отметил, что возросли не только о расходы на систему здравоохранения, прямую помощь людям и предприятиям, но речь может идти о «выпадающем доходе, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам».

«В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей "плюсом" к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее», - заявил российский лидер

Кроме того, российский лидер заявил, что на обновление региональной дорожной сети выделено 100 миллиардов рублей направят в те субъекты, «которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"