Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:22:01+03:00

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В своем обращение к жителям страны президент России Владимир Путин отметил, что эпидемия поставила регионы страны в сложное экономическое положение, и сообщил, что им направят еще 100 млрд рублей, а также 100 млрд на развитие дорог.

Глава государства отметил, что возросли не только о расходы на систему здравоохранения, прямую помощь людям и предприятиям, но речь может идти о «выпадающем доходе, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам».

«В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей "плюсом" к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее», - заявил российский лидер

Кроме того, российский лидер заявил, что на обновление региональной дорожной сети выделено 100 миллиардов рублей направят в те субъекты, «которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика»

ИСТОЧНИК KP.RU