Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:20:02+03:00

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Президент России Владимир Путин подвел итоги борьбы с коронавирусом. В ходе своего обращения он заявил, что эпидемия уже отступает, но опасность заражения все еще есть.

- Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе, - сказал президент.

В ходе своего обращения Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики и граждан. В частности, глава государства предложил выплатить еще по 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет. Президент уточнил, что те, кто получил выплаты в июне, автоматически получат их и в следующем месяце. То есть подавать дополнительные заявления не нужно.

Кроме этого, Путин предложил расширить программу льготной ипотеки. Теперь программа будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн руб (сейчас 3 млн), в Москве и Петербурге до 12 млн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786594" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Мы с достоинством прошли через самый опасный этап эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU