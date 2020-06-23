Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Президент России Владимир Путин подвел итоги борьбы с коронавирусом. В ходе своего обращения он заявил, что эпидемия уже отступает, но опасность заражения все еще есть.
- Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе, - сказал президент.
В ходе своего обращения Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики и граждан. В частности, глава государства предложил выплатить еще по 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет. Президент уточнил, что те, кто получил выплаты в июне, автоматически получат их и в следующем месяце. То есть подавать дополнительные заявления не нужно.
Кроме этого, Путин предложил расширить программу льготной ипотеки. Теперь программа будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн руб (сейчас 3 млн), в Москве и Петербурге до 12 млн.
Владимир Путин: Мы с достоинством прошли через самый опасный этап эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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