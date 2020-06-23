2020-06-23T18:50:05+03:00
Экономика

Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям

Для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рулей в год, налоговая ставка вырастет до 15%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионовВладимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе своего обращения к россиян Владимир Путин предложил предложил повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом. Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рулей в год, налоговая ставка вырастет с нынешних 13% до 15%. Причем, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов рублей в год.

Отмечается, что деньги от повышения НДФЛ пойдут на медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями.

- Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций, - заявил глава государства.

Путин отметил, что повышение налога даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей ежегодно. При этом, все действующие программы помощи детям остаются в силе, дополнительные средства пойдут именно "плюсом" к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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