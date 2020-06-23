2020-06-23T18:49:49+03:00
Политика

Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем

По договору индийская сторона должна получить российские ЗРК концу 2021 года.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с КитаемИндия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с КитаемФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Дели попросит Москву ускорить доставку российских зенитных ракетных систем С-400 в связи обострение приграничного конфликта между Индией и Китаем.

Как передает источники Bloomberg, об этом российскую сторону попросит министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который прибыл в Москву во понедельник, 22 июня, и пробудет до среды, 24 июня, когда он посетит парад Победы. Ранее сообщалось, что во время своего трехдневного визита глава Минобороны планирует встретиться с российскими коллегами для обсуждения углубления оборонного и стратегического партнерства.

Контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС Москва и Дели заключили ещё в 2018 году и, по плану, Индия должна получить их к концу 2021 года.

Конфликт между Пекином и Нью-Дели о принадлежности территории на севере Кашмира и 60 тысяч квадратных метров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш существует уже долгое время и в 1962 года привел к войне на границе двух стран. Накануне ситуация на границе вновь обострилась – в мае в районе озера Пангонг Цо произошло столкновение военных Индии и Китая, позже это повторилось в середине июня в долине реки Галван. Накануне стало известно, что с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской – 43 погибших и тяжело раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"