Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:49:49+03:00

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Дели попросит Москву ускорить доставку российских зенитных ракетных систем С-400 в связи обострение приграничного конфликта между Индией и Китаем.

Как передает источники Bloomberg, об этом российскую сторону попросит министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который прибыл в Москву во понедельник, 22 июня, и пробудет до среды, 24 июня, когда он посетит парад Победы. Ранее сообщалось, что во время своего трехдневного визита глава Минобороны планирует встретиться с российскими коллегами для обсуждения углубления оборонного и стратегического партнерства.

Контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС Москва и Дели заключили ещё в 2018 году и, по плану, Индия должна получить их к концу 2021 года.

Конфликт между Пекином и Нью-Дели о принадлежности территории на севере Кашмира и 60 тысяч квадратных метров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш существует уже долгое время и в 1962 года привел к войне на границе двух стран. Накануне ситуация на границе вновь обострилась – в мае в районе озера Пангонг Цо произошло столкновение военных Индии и Китая, позже это повторилось в середине июня в долине реки Галван. Накануне стало известно, что с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской – 43 погибших и тяжело раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU