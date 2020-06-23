«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:03:05+03:00

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В ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни жителей страны, поскольку пандемия коронавирусной инфекции стала колоссальным вызовом

По словам российского лидера, месяцы в период самоизоляции были трудными, и в этот период время для россиян ощущалось по-другому. Тем не менее, Путин отметил, что в обществе не было растерянности.

«Прошло всего три месяца. Обычно такой период — один квартал — пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили », - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего обрщения российский лидер заявил, что пандемия коронавируса разделила время на «до» и «после», однако россияне смогли убедиться, что эпидемии можно противостоять. «Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложность», - отметил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU