Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:16:45+03:00

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Власти Нидерландов дали свое согласие на расследование причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке страны. Об этом сообщил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на слушаниях дела об авиакатастрофе Boeing компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году.

«Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (незакрытое небо), и недавно, спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование фактов относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины», - сообщил представитель защиты.

Как уточнил адвокат, парламентские документы говорят о том, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев, а вероятно затянется в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако он уверил, что «защита в любом случае будет внимательно следить за таким расследованием».

Напомним, в ходе судебных слушаний адвокат Сабине тен Дуссхате сообщила, Boeing MH17 в 2014 году по ошибке могли сбить украинские военные, и указала на отсутствие надежных источников для версии о запуске ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с территории Донецкой народной республики (ДНР).

ИСТОЧНИК KP.RU