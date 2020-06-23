2020-06-23T19:31:19+03:00
Происшествия

В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике

Мексиканские власти не могут связаться с эпицентром землетрясения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в МексикеВ США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в МексикеФото: REUTERS
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Во вторник, 23 июня, в Мексике неподалеку от мексиканского города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака зафиксировали сильное землетрясение. После таких подземных толчков Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для Гватемалы.

По данным национальной сейсмологической служба Мексики о магнитуда землетрясения 7,5, а очаг залегал на глубине 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По сообщениям американских сейсмологов, магнитуда составила 7,7.

Мексиканские власти сообщили, что не могут связаться с эпицентром землетрясения.

Напомним, накануне в восточной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 46 афтершоков с меньшей магнитудой. Жертвами подземных толчков стал один человек, пострадали не менее 18 человек. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один из ее сотрудников оказался под обломками

ИСТОЧНИК KP.RU

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